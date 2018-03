Daiane é quarta colocada nas barras Daiane dos Santos foi quarta colocada na prova de barras assimétricas da etapa de Paris da Copa do Mundo de Ginástica. Na final disputada neste sábado, a brasileira obteve a nota de 9.150 pontos. A prova foi vencida pela francesa Emilie Lepennec (9.525 pontos). A britânica Elizabeth Tweddle ficou com a medalha de prata (9.450) e a ucraniana Dariya Zgoba com o bronze (9.375). Daiane compete ainda neste sábado na prova de solo. MEDALHA - Um pouco antes de Daiane subir ao tablado, Laís Souza conquistou medalha de prata na prova de salto sobre o cavalo. Com 9.262 pontos Laís ficou atrás apenas da norte-americana Alicia Sacramone, que recebeu 9.375 e ficou com o ouro. A medalha de bronze foi para a belga AagieVanwalleghem, que obteve 9.100. O brasileiro Victor Rosa terminou em oitavo na prova de salto.