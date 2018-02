Daiane é tri em Stuttgart Com uma apresentação impecável, a ginasta brasileira Daiane dos Santos conquistou neste sábado a medalha de ouro da etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de Ginástica Artística pela terceira vez. Como não teve tempo suficiente para ensaiar a nova coreografia - que terá a música ?País Tropical?, de Jorge Benjor - a gaúcha decidiu manter o chorinho ?Brasileirinho? - de Waldir Azevedo e Pereira Costa - para suas apresentações em Stuttgart. A decisão se mostrou acertada. Demonstrando completo domínio dos movimentos, a gaúcha marcou 9.450 pontos e terminou a prova em primeiro lugar. Daiane mantém, assim, a hegemonia na etapa alemã da Copa do Mundo. Ela foi ouro em 2003, ao som de ?Por Los Rumberos?, e também em 2004, já com ?Brasileirinho?. A medalha de prata na prova deste sábado, ficou com a francesa Kathleen Lindor, que conseguiu 9.137 pontos. O bronze foi para a britânica Imogen Cairns, que marcou 9.062. A brasileira Laís Souza - que chegou para a prova com seis medalhas na temporada - foi muito bem e ficou muito perto do pódio. Terminou em quarto, com a nota 8.900. Laís volta a competir neste domingo, com chances de medalha no salto. Com a vitória deste sábado, Daiane chega ao quinto ouro consecutivo em competições internacionais, todas na prova de solo. A brasileira venceu Universíade de Izmir, na Turquia (agosto de 2005); as etapas de São Paulo (abril de 2005) e Paris (maio de 2005) e Birmingham (dezembro de 2004) da Copa do Mundo. A ginasta gaúcha disse ter ficado surpresa com a vitória, já que pensava em usar a etapa alemã como uma preparação de luxo para o Campeonato Mundial de Melbourne, na Austrália, que será realizado de 21 a 27 de novembro. Daiane preferiu continuar com "Brasileirinho" até o fim do ano, embora já tenha escolhido ?País Tropical? para a próxima coreografia. ?Os arranjos do novo tema ainda não estão prontos. E a coreografia também precisa ser ajustada, como o tempo para a respiração. Por isso, preferimos disputar Stuttgart e o Mundial com ?Brasileirinho?, um trabalho muito mais amadurecido?, explicou a ginasta. Daiane garantiu não sentir mais as dores nos joelhos que tanto a atormentaram ultimamente. ?Fisicamente, está tudo normal. Continuo fazendo fisioterapia diariamente mais para prevenir lesões.? BARRAS - Nas barras paralelas assimétricas, prova que não é sua especialidade, Daiane até que foi bem; marcou 9.337 pontos e fechou em sétimo lugar. A prova teve dobradinha chinesa. Zhuoru Zhou ficou com a medalha de ouro ao marcar 9.650 pontos e Lu Huang Chi ganhou a prata, com 9.562. A medalha de bronze ficou com a russa Polina Miller, que conseguiu 9.537.