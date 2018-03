Daiane embarca para Porto Alegre Após conquistar sua quinta medalha de ouro consecutiva nos exercícios de solo, durante a terceira etapa da Copa do Mundo disputada ontem no Centro de Convenções Riocentro, a ginasta Daiane dos Santos embarcou agora à tarde para Porto Alegre, onde descansará até quarta-feira, quando retomará seus treinamentos com a seleção brasileira, em Curitiba. Ela embarcou acompanhada de Mosiah Rodrigues, medalha de prata no cavalo com alças, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, enquanto as demais companheiras foram para o Santos Dumont com destino à cidade paranaense. Já os irmãos Daniele e Diego Hypolito permaneceram no Rio e na quarta-feira vão passar o feriado de Páscoa com familiares em Maringá. Ainda nesta semana a ginasta vai anunciar oficialmente que deixará de treinar no Flamengo para ficar em definitivo concentrada com a seleção em Curitiba.