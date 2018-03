Daiane enfrenta Catalina na França A brasileira Daiane dos Santos e a romena Catalina Ponor voltam a se enfrentar no solo nesta sexta-feira, nas eliminatórias da terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Paris, na França. No sábado, acontecem as finais e o SporTV transmitirá ao vivo, a partir das 5h30. Ana Paula Rodrigues, Laís Souza, Danilo Nogueira, Victor Rosa são os outros ginastas brasileiros que também competem nesta etapa. Catalina foi o grande nome da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano passado, quando faturou três ouros: no solo, na trave e por equipes. Daiane ficou na quinta posição no solo. Catalina lidera o ranking mundial do solo com 414.75 pontos, contra 400.35 da gauchinha. A disputa pelo topo do ranking vem desde 2003. Quando Daiane conquistou a medalha de ouro no solo, no Mundial de Anaheim, na Califórnia, e Catalina foi prata. O tira-teima pós-Olimpíada ocorreu em Birmingham, na Inglaterra, na finalíssima da Copa do Mundo. Lá, Daiane levou a melhor. A romena não participou das duas primeiras etapas (Cottbus e São Paulo), porque foi afastada da seleção romena pela federação local por estar acima do peso. Além do solo, Daiane competirá nas assimétricas, que deve contar com a presença de Ana Paula Rodrigues - só podem competir duas atletas por aparelho de cada país. Laís Souza, campeã no salto sobre o cavalo na etapa de Cottbus, deve competir no solo.