Daiane escolhe a música Sandália de Prata Daiane dos Santos já escolheu a nova música para embalar suas coreografias na apresentação da prova de solo da ginástica artística. Como não pôde usar ?País Tropical?, de Jorge Benjor, ela optou pelo clássico ?Sandália de Prata?, de Ary Barroso - também conhecida como "Isto aqui o que é". A música recebeu um arranjo novo para se adaptar ao ritmo de uma apresentação de ginástica e será mostrada na próxima segunda-feira. E Daiane deve estrear a coreografia de ?Sandália de Prata? já na etapa de Lyon (França) da Copa do Mundo, programada para os dias 18 e 19 de março. Depois de conquistar o mundo com a coreografia de ?Brasileirinho?, Daiane resolveu mudar a música. A sua primeira opção foi ?País Tropical?, que chegou até a ser apresentada publicamente numa exibição em outubro, em Curitiba. Mas um problema de liberação dos direitos autorais da canção provocou nova mudança. Aí, a ginasta finalmente decidiu por ?Sandália de Prata?. Veja a letra da música Sandália de Prata: Isto aqui ô ô É um pouquinho de Brasil, Iaiá Deste Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça ai, ai E não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata E vem pro samba sambar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata E vem pro samba sambar