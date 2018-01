Daiane ganha a medalha de ouro no solo Daiane dos Santos é ouro. Mesmo com a falha de som que interrompeu o ?Brasileirinho? no meio, ela levantou o ginásio do Ibirapuera neste domingo e conquistou o primeiro lugar na prova do solo da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica. Mesmo com a interrupção da música no meio da coreografia, Daiane não perdeu o ritmo e completou a série ao som das palmas do público. Ela conseguiu a nota 9,500, superando a espanhola Patricia Moreno (9,125) e a chinesa Xia Lin (9,075). Outra brasileira participou da final da prova do solo. Foi Laís Souza, que conseguiu o 5º lugar, com nota 8,400.