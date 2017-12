Daiane ganha bronze também no solo A brasileira Daiane dos Santos conquistou neste sábado a segunda medalha de bronze na etapa de Sttugart da Copa do Mundo de Ginástica ao receber a nota de 9.175 em sua apresentação nos exercícios de solo. Em sua série, a holandesa Suzanne Harmes e a romena Alexandra Eremia foram melhores. Na disputa pelo ouro, Harmes ficou com o lugar mais alto do pódio ao conseguir 9.462, enquanto Eremia recebeu 8.850. Nas barras assimétricas, Daiane garantiu o bronze ao estabelecer a terceira melhor pontuação em sua apresentação, 9.200. Ela ficou atrás apenas da russa Liudmila Ezhova, que ficou com o ouro ao receber a nota 9.437, e da checa Jana Sikulova, prata com 9.412. A outra brasileira na final do solo, Laís Souza, sofreu uma queda durante sua apresentação e recebeu nota 8.362, ficando em sexto lugar. Neste domingo, a ginasta disputa a final do salto sobre o cavalo.