Daiane ganha prata na Copa do Mundo Daiane dos Santos mostrou neste domingo que não é boa apenas no solo, prova que a consagrou mundialmente. Afinal, ela ganhou a medalha de prata no salto sobre o cavalo da etapa de Lyon da Copa do Mundo de Ginástica. Com nota 9,100 no salto sobre o cavalo, Daiane só foi superada por Oksana Chusovitina, do Usbequistão, que fez 9,375. Mas ainda neste domingo ela vai atrás de mais uma medalha, justamente na final do solo, prova em que é considerada a melhor do mundo atualmente. Outra brasileira disputou uma final neste domingo em Lyon. Foi Daniele Hypólito, que não participava de uma competição desde o Mundial de Anaheim, no ano passado. Ela foi a 5ª colocada na trave, em prova vencida pela russa Ludmilla Ejhova.