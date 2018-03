Daiane garante vaga em duas finais A brasileira Daiane dos Santos garantiu vaga em duas finais da etapa de Paris da Copa do Mundo de Ginástica. Na classificatória desta sexta-feira, Daiane passou para a final na prova de solo e das barras assimétricas. No total, o Brasil garantiu presença em seis finais. Além das duas de Daiane, Laís Souza vai a três finais e Victor Rosa a uma. As finais estão amrcadas para este sábado, com transmissão ao vivo pelo Sportv a partir das 5h30 (horário de Brasília) Daiane terminou o primeiro dia de competições na liderança no solo e foi a quarta colocada nas barras paralelas assimétricas. Considerada favorita ao ouro no solo, Daiane executou o ?Brasileirinho? e garantiu a nota de 9,300. A segunda colocada, Elizabeth Tweedle, ficou com 9,125. Nas paralelas assimétricas, Daiane conseguiu 9,075. A vencedora da classificação, Emilie Lepennec, conquistou 9,550. Ana Paula Rodrigues, com 8,650, terminou em 13º e ficou fora da final. Laís Souza foi a segunda na trave e no salto sobre o cavalo, além de sétima no solo. Ana Paula Rodrigues, a outra brasileira no aparelho, ficou em 14º, com 8,200. Victor Rosa garantiu sua vaga na final da prova de salto sobre o cavalo.