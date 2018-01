Daiane garante vaga na final do solo Daiane dos Santos confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final da prova de solo, nesta sexta-feira, durante a etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica. Ao som do ?Brasileirinho?, a campeã mundial conseguiu nota 9,500 e ficou em segundo lugar, atrás apenas da espanhola Patricia Moreno, que fez 9,525. Outra ginasta brasileira está classificada para a final do solo, que acontece domingo, a partir das 9h30, no ginásio do Ibirapuera. É Laís Souza, que conseguiu nota 9,075 e ficou em 5º lugar nesta sexta-feira. Laís Souza já tinha conseguido vaga na final do salto, assim como Daiane, que também disputará medalha na paralela.