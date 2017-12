Daiane inicia defesa do título mundial Atual campeã mundial do solo, Daiane dos Santos entra em ação nesta terça-feira no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Melbourne, na Austrália, que terá as eliminatórias dos quatro aparelhos na categoria feminina, a partir das 22 horas (horário de Brasília). A final do solo será na madrugada de domingo. Apesar de já preparar uma nova coreografia, ao som da música ?País Tropical?, Daiane optou disputar o Mundial ainda com o ?Brasileirinho?, uma apresentação bem treinada e que a deixa mais segura no momento. E, para concentrar suas forças na prova que realmente tem chance, ela irá disputar apenas o solo neste Mundial. Mas o Brasil terá outras ginastas na etapa de classificação do Mundial: Daniele Hypólito, Camila Comin e Laís Souza, que passou por um susto recentemente. No domingo passado, ela teve uma queda enquanto treinava e sentiu muita dor na perna direita, a mesma em que sofreu fratura há 3 meses. Depois de exames realizados na segunda-feira, foi constatado que não houve lesão. ?Ela competirá normalmente. Foi só um susto?, garantiu Eliane Martins, supervisora da Confederação Brasileira de Ginástica. Assim, Laís tentará, ao lado das outras ginastas do Brasil, buscar uma vaga na final do Mundial.