Daiane irá estrear coreografia no Rio A ginasta brasileira Daiane dos Santos confirmou nesta segunda-feira que vai estrear sua nova coreografia, ?Brasileirinho?, na próxima etapa da Copa do Mundo, entre os dias 2 e 4 de abril, no Rio de Janeiro. Da coreografia antiga, som de ?Rumba para los Rumberos?, foram mantidos dois movimentos inéditos de Daiane: os duplos twists carpado e esticado. ?Ninguém conseguiria copiar a minha nova apresentação com todo o requebrado e a ginga que estou colocando. Podem copiar meus movimentos, mas jamais a coreografia. É a cara do Brasil?, diz Daiane.