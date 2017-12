Daiane já treina duro para a Olimpíada A Olimpíada de Atenas acontece apenas na segunda quinzena de agosto, mas a ginasta Daiane dos Santos já está treinando duro para tentar uma inédita medalha. Com vaga garantida nos Jogos, depois do ouro no Mundial de Anaheim/2003, ela avisa que não vai descansar nem no Carnaval. Atualmente, Daiane trabalha 7 horas diárias, entre treinos e fisioterapia. ?Serão muitos os nossos adversários, por isso temos que nos dedicar cada vez mais e, se possível, superarmos nossos limites?, afirmou a ginasta, ciente de que suas adversárias estarão melhor preparadas para enfrentá-la depois da sua excelente performance no último Mundial. Sobre a possibilidade de lançar um novo movimento, assim como fez com o ?Dos Santos? no Mundial, Daiane faz mistério. ?Ainda é muito cedo para falarmos sobre inovações?, revelou a ginasta, que ainda não definiu seu calendário de competições até a Olimpíada.