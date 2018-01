Daiane lembra passado e cobra investimento Quando foi descoberta em uma pracinha do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, aos 12 anos, enquanto brincava em um ?trepa-trepa?, a gaúcha Daiane dos Santos não imaginava o que realmente significava ginástica olímpica. ?Não sabia fazer nenhum movimento. Aceitei o convite por pura brincadeira?, conta. O olhar que pousou sobre a menina foi o da professora Cleusa de Paula, que a levou para o Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), onde enfrentou seu primeiro ano de treinamento. (Na quinta-feira, quando foi recebida no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por Agnelo Queiroz, ministro do Esporte, Daiane não perdeu a oportunidade de pedir que o governo invista ?nos centros de treinamentos coletivos como o Cete, que está abandonado.?) Leia mais no Jornal da Tarde