Daiane lidera Brasil na Copa do Mundo Depois de uma medalha de ouro no Mundial de Anaheim (EUA), em agosto, a gaúcha Daiane dos Santos, de 20 anos, volta às competições internacionais. Ao lado de Mosiah Rodrigues, Camila Comin e Diego Hypólito, ela participa da etapa de Stuttgart da Copa do Mundo, de sexta até domingo. ?A pressão será a mesma e não me sinto cobrada pelo resultado em Anaheim. Mas sei que as pessoas vão me olhar diferente, com mais respeito. Não só para mim, como para toda a equipe brasileira, que tem um grande potencial", disse Daiane. Além da medalha no Mundial, Daiane foi a terceira colocada na segunda etapa da Copa do Mundo, em Cottbus, também na Alemanha, em março. "Espero representar o Brasil tão bem quanto venho representando. Tomara que dê tudo certo." Daiane foi a primeira brasileira a "batizar" um movimento de solo e entrar para a história da ginástica olímpica. Com o técnico ucraniano Oleg Ostapenko, da equipe permanente do Brasil, ela desenvolveu o duplo twist carpado, apresentado em Anaheim, que recebeu nota máxima do júri (Super E). O movimento "Dos Santos" foi registrado na Federação Internacional de Ginástica. Quanto aos rumores de que Daiane se "aposentará" depois da Olimpíada de 2004, com a saída do técnico Ostapenko, a ginasta esclareceu: "Depois de Atenas já estarei velha para a ginástica e penso em concluir minha Faculdade de Educação Física e ser técnica. A saída dele não influencia em nada a minha decisão." Daniele Hypólito não embarcou com a equipe brasileira para a Alemanha: sofreu entorse no joelho esquerdo há duas semanas, em treino no Flamengo. "Estou muito chateada, porque a Copa do Mundo é uma competição na qual já tenho experiência", disse Daniele, referindo-se à primeira etapa da competição, realizada em Bercy, na França, em janeiro, quando conquistou a medalha de prata no solo. Em Cottbus, ficou em quarto lugar. A família Hypólito será representada por Diego, que participará pela primeira vez de uma etapa da Copa do Mundo, assim como Mosiah Rodrigues - único brasileiro com vaga para a Olimpíada de Atenas/2004 - e Camila Comin. Diego espera repetir o bom desempenho do Mundial de Anaheim, quando foi à final no salto sobre o cavalo (ficou em sétimo lugar) e no solo (quarto). "A Copa do Mundo é uma competição muito forte, mas acredito que possa lutar por uma vaga na final de solo e de salto. E até sonhar com uma medalha inédita para o Brasil." Diego não se mostra chateado com a ausência da irmã: "Em janeiro, ela já estará em ?ponto de bala? para disputar qualquer competição e dar muitas alegrias ao Brasil." No lugar da irmã, Diego terá o apoio da mãe Geni em Stuttgart. Antes de Atenas, os ginastas do Brasil disputarão outras três etapas da Copa do Mundo: na França, na Alemanha e no Brasil.