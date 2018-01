Daiane mostra acrobacia ao Brasil A ginasta Daiane dos Santos repetiu pela primeira vez no Brasil a acrobacia que lhe assegurou o título do Mundial de Anaheim (EUA), no exercício de solo feito, neste sábado, durante o Circuito Brasil Olímpico, realizado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre (RS). A atleta ganhou a prova de solo, com a nota 9.450, fazendo o movimento duplo twist carpado. Nos demais aparelhos, Laís Silva venceu no salto (9.450); Ana Paula Rodrigues nas paralelas (9.325); e Camila Comin na trave (9.175). Daiane dos Santos usou a mesma coreografia do Mundial. Após garantir a vitória, disse que estava ansiosa por competir em casa, onde começou no esporte aos 11 anos. "Fiquei feliz por ter executado pela primeira vez no Brasil o duplo twist carpado, movimento difícil", afirmou a campeã mundial, que elogiou Laís Silva, de 14 anos, a mais jovem atleta do Brasil que disputou o Pan de São Domingos, em agosto. A equipe brasileira compete em Marselha, na França, dia 16 de novembro, e a partir do dia 28, na etapa de Stuttgart (ALE) da Copa do Mundo.