Daiane mostra nova coreografia amanhã Será no palco do Teatro Guaíra, em Curitiba, que a seleção brasileira de ginástica mostrará neste sábado, a partir das 10 horas, a nova coreografia que as 6 atletas da equipe estão ensaiando para o ciclo olímpico que vai até os Jogos de Pequim, em 2008. A grande expectativa é com Daiane dos Santos, a maior estrela do País nas provas de solo. Depois de muitas conquistas ao som da música Brasileirinho, de Waldir Azevedo, Daiane vai lançar sua nova coreografia para a prova de solo. Agora, fará seus exercícios embalada por País Tropical, sucesso de Jorge Benjor. Além de Daiane, outras 5 ginastas da seleção permanente de ginástica irão se apresentar neste sábado, em Curitiba - a TV Globo transmite o evento ao vivo. Daniele Hypólito, Camila Comin, Ana Paula Rodrigues, Laís Souza e a novata Ethiene Franco lançam suas novas coreografias - todas embaladas por músicas brasileiras. Sobre o palco do teatro Guaíra foi montado um tablado para que as ginastas não tenham problemas. "Elas não estão acostumadas com essas luzes no rosto", alertou o coreógrafo da seleção, Roni Ferreira, ao comentar que os holofotes do local devem trazer uma dificuldade extra à apresentação. Apesar da apresentação deste sábado, é provável que as novas coreografias sejam utilizadas em competições oficiais só a partir do ano que vem, quando as ginastas já tiveram total intimidade com elas.