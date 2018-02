Daiane não confirma operação A ginasta Daiane dos Santos mudou de opinião e afirmou neste sábado em Birmingham, onde está para a disputa da etapa inglesa da Copa do Mundo, que ainda não está definido que fará uma operação no joelho no início do ano que vem. Em entrevista ao Sportv no início da tarde, a ginasta garantiu que a cirurgia é apenas uma hipótese. ?Parece que as pessoas ficaram um pouco assustadas, mas ainda estamos estudando. Acho que houve um mal entendido?, disse ela. Na véspera, ela havia dito o seguinte. "Eu conversei com o médico, que disse que tenho duas soluções: ou faço uma cirurgia grande no joelho direito ou só poderei competir em torneios importantes", explicou Daiane. Segundo ela, sem essa operação, o seu joelho não "aguentaria" até a Olimpíada de Pequim, em 2008. ?Como perdi um pedaço da cartilagem do joelho direito, terei de abrir o joelho esquerdo para fazer um enxerto,? afirmou Com uma nova cirurgia, Daiane ficaria de repouso até junho de 2005, mas a ginasta adiantava que não iria ficar totalmente parada. "Eu vou treinar no ginásio, só não farei trabalho de perna. Mas acho que não tem problema, dá para recuperar depois", revelou ela na ocasião.