Daiane nas eliminatórias da Universíada Perto de aposentar o "Brasileirinho", Daiane dos Santos disputa nesta sexta-feira as eliminatórias da Universíada, com 131 países, em Izmir, na Turquia. Além dela, o Brasil está representado por Camila Comin e Mosiah Rodrigues na ginástica artística. A delegação brasileira tem 158 atletas. Daiane chega como a estrela brasileira. Depois da Universíada, já deve treinar com música nova, para o Mundial de Melbourne, Austrália, em novembro. Outros destaques brasileiros são Natália Falavigna, campeã mundial de taekwon-dô, e Matheus Inocêncio, que disputará os 110 m sobre barreiras - o atleta se deslocará direto de Helsinque, na Finlândia (onde está sendo realizado o Mundial de Atletismo), para a Turquia.