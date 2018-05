Daiane nega doping ao tribunal e espera por veredicto

A ginasta Daiane dos Santos apresentou, nesta sexta-feira, em Lausanne, na Suíça, a sua defesa no Tribunal de Apelações da Federação Internacional de Ginástica (FIG) após ter sido flagrada em exame antidoping com o diurético furosemida, que integra o grupo de substâncias proibidas no esporte.

A atleta se defendeu em uma audiência que durou mais de seis horas. O veredicto sobre o caso, porém, só será conhecido no dia 26 de janeiro, quando a FIG irá se pronunciar oficialmente sobre sua decisão.

Flagrada em exame antidoping realizado em julho, Daiane alegou ter se submetido a aplicações de enzimas com diurético durante um tratamento estético para eliminar gordura localizada. O caso de doping foi revelado pela FIG no último dia 30 de outubro. A ginasta foi examinada a pedido da entidade, mesmo estando fora das competições para se recuperar de uma cirurgia no joelho direito.

Caso seja condenada, Daiane ainda poderá recorrer da decisão no próprio tribunal arbitral da entidade. Na próxima segunda-feira, a comissão de disciplina da FIG irá preparar sua recomendação sobre a brasileira, levando em consideração a versão contada pela atleta.