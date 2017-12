Daiane passa para a final do solo Daiane dos Santos compete neste sábado, a partir das 10h30 (horário de Brasília), com transmissão da SporTV, na final da prova de solo da etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de Ginástica Artística - que já vale pontos para o circuito de 2005. Ela se classificou na primeira posição, com nota 9,225. A russa Elena Zamolodchikova ficou em segundo lugar, com 9,125, seguida pela holandesa Suzanne Harmes, com 9,050. Campeã olímpica e atual primeira colocada do ranking na prova de solo, a romena Catalina Ponor, não participa desta etapa, porque está descansando para a finalíssima da Copa do Mundo - temporada 2004 -, que acontece em Birmingham, Inglaterra, em 11 e 12 de dezembro. Daiane também competiu nas assimétricas e se classificou em terceiro lugar, com nota 9,100. A russa Liudmila Ezhova foi a melhor do dia (9,450), seguida pela alemã Heike Gunne (9,200). Sem competir desde a Olimpíada de Atenas, Daiane buscará neste sábado manter sua hegemonia nas provas de solo da Copa do Mundo. Afinal, ela ganhou ouro nas últimas 4 etapas que disputou: Stuttgart (Alemanha-2003), Cottbus (Alemanha-2004), Lyon (França-2004) e Rio de Janeiro (Brasil-2004). Outra brasileira na etapa de Stuttgart, Laís Souza, de apenas 16 anos, também competirá na final do solo. Ela se classificou com a sexta melhor nota desta sexta-feira: 8,100. E foi também a terceira colocada no salto sobre o cavalo, com 9,137. Na trave, ficou na 13ª posição (apenas oito melhores avançam à final).