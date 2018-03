Daiane quer melhorar "alguma coisa" A ginasta Daiane dos Santos chegou a Porto Alegre dizendo que precisa melhorar "alguma coisa" na série de exercícios no solo que a levou a conquistar a medalha de ouro da Copa do Mundo, no domingo, no Rio de Janeiro, com nota 9,600. Ela não deu os detalhes do que pretende aperfeiçoar a partir de quinta-feira, quando retoma os treinamentos em Curitiba. Mas sabe que as exigências serão grandes. Ao final do exercício que encantou o público no Riocentro, ouviu de Nadiia Ostapenko, mulher do técnico Oleg Ostapenko, que poderia fazer melhor. Numa rápida entrevista na sede do Grêmio Náutico União, Daiane informou que não vai participar de competições internacionais até a Olimpíada de Atenas e mostrou-se feliz com a renovação do contrato de Ostapenko até 2008. A ginasta disse que todas as coisas da sua vida se encaminham para um lado bom, mas admitiu que às vezes tem dificuldades para "segurar a onda" de ter se tornado uma celebridade. E confessou que tem ficado estressada com o assédio da imprensa, que passou a vigiar todos os seus passos desde que passou a conquistar medalhas de ouro nas competições internacionais. Daiane desembarcou no aeroporto Salgado Filho no final da tarde, junto com o ginasta Mosiah Rodrigues, e foi homenageada pelo Grêmio Náutico União à noite. Ela disse que terá dois dias para comer churrasco na cidade e pediu que a mãe, Magda, prepare um estrogonefe para uma das refeições que vai fazer em casa.