Daiane se classifica em 1.º no solo A ginasta Daiane dos Santos se classificou em primeiro lugar para a final do solo na Universíada, disputada em Izmir, na Turquia, com a nota 9,437. A decisão do aparelho será na segunda-feira. Daiane é a 3.ª na classificação geral. Camila Comin e Roberta Monari, também da seleção brasileira, estão em 22.º e 25.º lugares.