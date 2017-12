Daiane se destaca na seletiva da ginástica As ginastas Daiane dos Santos e Ana Paula Rodrigues serão as representantes do Brasil na primeira etapa da Copa do Mundo de 2004, nos dias 6 e 7 de março, em Cottbus, na Alemanha. Pela primeira vez, Daniele Hypólito não participará de uma etapa desta competição desde a primeira participação brasileira em 2002 - ela completará o grupo apenas na fase de Lyon, França, nos dias 13 e 14 de março. A escolha das ginastas aconteceu neste sábado, após uma seletiva no Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Olímpica, em Curitiba. Para a competição teste que acontece entre 15 e 21 de março em Atenas, Grécia, além das três ginastas selecionadas, a delegação brasileira ganhará os reforços de Camila Comin, Caroline Molinari e Taís Silva - esta última irá como reserva. As atletas foram avaliadas em exercícios de solo, salto, paralela e trave por Yumi Yamamaoto Sawasato e Valéria Sato, que atuam como árbitros internacionais. Daiane dos Santos atingiu 36.750 pontos, Camila Comin fez 36.425, Daniele Hypólito marcou 35.300 e Ana Paula Rodrigues ficou com 34.750. Apesar da pontuação, a escolha das atletas também passa pela estratégia do treinador da seleção brasileira, Oleg Ostapenko, e da comissão técnica, que optaram por deixar Camila Comin fora das duas etapas da Copa do Mundo, mesmo ela tendo ficado em segundo lugar na pontuação geral. "Mesmo com o bom desempenho, em competições como a Copa do Mundo, em que as notas são por aparelho, a comissão optou em levar outras ginastas. Em Atenas, quando valerá o conjunto, ela estará com o grupo", garantiu a supervisora da seleção, Eliane Martins. Daniele Hypólito não treina mais com a seleção permanente em Curitiba - preferiu ficar no Rio, se preparando no Flamengo. Ela voltou neste sábado mesmo para sua cidade, mas deve retornar no dia 2 de março para a capital paranaense, onde fará sua preparação final para a etapa de Lyon da Copa do Mundo. Sobre sua ausência na etapa da Alemanha, Daniele reconheceu que não foi bem nas provas do salto e do solo. "Respeito a decisão da comissão técnica e agora vou treinar mais para recuperar a melhor forma", disse a ginasta. Daniele chegou a apresentar um elemento novo na paralela, conhecido como "Bi", em alusão à atleta chinesa que o criou. Ela o adotou em 2003, por orientação de Oleg Ostapenko. Nesse movimento, a ginasta chega a dar um giro de 540 graus com apenas uma mão. Para Daiane dos Santos, o resultado poderia ser melhor, mas o pouco tempo de treino, cerca de um mês e meio, prejudicou sua apresentação. "Estaremos ótimas até o início das competições", disse a ginasta campeã mundial no solo. A mais vibrante do grupo era Ana Paula Rodrigues, de apenas 16 anos, que disputará pela primeira vez uma etapa da Copa do Mundo. "Estou feliz, pois a minha expectativa era muito grande. Hoje deu tudo certo e espero melhorar mais", afirmou a nova aposta da ginástica brasileira.