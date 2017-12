Daiane tenta confirmar o favoritismo Daiane dos Santos espera confirmar seu favoritismo e conquistar o bicampeonato na prova de solo do Mundial de Ginástica Artística, neste domingo, em Melbourne ? a competição começa à 1 hora, pelo horário de Brasília. Mas a brasileira avisa: apesar da ausência quase certa da atual campeã olímpica ? a romena Catalina Ponor só se apresentará se alguma das oito primeiras colocadas desistir ? e a eliminação da chinesa Fei Cheng, a competição continua difícil. Para a ginasta, o bicampeonato é uma possibilidade tão presente quanto a volta para casa sem medalha, como ocorreu na Olimpíada de Atenas no ano passado, quando ficou em quinto lugar. Agência Estado - No último Mundial (2003) você competiu sem a cobrança de uma medalha de ouro e ganhou. Defender um título na posição de favorita é mais difícil? Daiane dos Santos - Para mim é a mesma coisa. Cada competição é diferente da outra e tudo pode acontecer. AE - Com a ausência da Catalina Ponor e da Isabelle Sèvérino (francesa, atual campeã européia), quais são suas principais adversárias? Daiane - Todo mundo que está na final tem condições. A (Anastasia) Liukin, a (Alicia) Sacramone e a Chellsie (Memmel) ? todas americanas ? estão em grande fase (Daiane fez esse comentário antes de Chellsie se sagrar campeã mundial individual geral e Anastasia terminar a mesma competição em segundo). As meninas estão muito parecidas e não tem ninguém muito superior. Vai ser campeã a que estiver melhor no dia. A chinesa (Fei Cheng) vinha muito forte, mas errou nas eliminatórias e ficou de fora. Deu azar. Com a Ponor foi a mesma coisa. Acontece direto na ginástica. Todo mundo pode errar. AE - Tem alguém na competição se destacando por mostrar algo novo? Daiane - Que eu tenha visto, não. AE - E as suas adversárias? Tem alguém que já tenha integrado coisas suas na apresentação? Daiane - Tem sim. A Elisabeth Tweddle também faz o (duplo twist) carpado na série dela. A Chellsie faz uma segunda passada idêntica a que eu fazia inicialmente no Brasileirinho. Mas para esse Mundial eu vou usar uma passada nova. AE - Você treinou esses últimos dias para sua apresentação na final. No que concentrou seu trabalho? Daiane - Nada em especial. Estou fazendo o trabalho de todo dia. Nunca muda. Treino a chegada, a coreografia... AE - Tem algum ponto de sua apresentação que você considere mais crítico, mais difícil de executar? Daiane - Na verdade não tem uma coisa mais difícil. Tudo é importante. Para mim, a série toda tem a mesma importância. AE - Você sofreu um grande assédio na Olimpíada e não conseguiu a medalha. Acha que este Mundial pode ser ser sua principal conquista desde o que aconteceu lá em Atenas? Daiane - Não diria isso porque a conquista da final da Copa do Mundo também foi importante. AE - Acha que está mais amadurecida? Daiane - Sim. Principalmente na questão da concentração, da calma. AE - Nesse Mundial os árbitros estão usando a TV como um recurso extra para definir as notas. Você sentiu alguma diferença com isso? Daiane - Nem sabia. Para mim não mudou nada, mas acho o sistema antigo melhor. Tem de valer o que o árbitro vê na hora. AE - A imprensa internacional diz que você conquistou o público australiano. Como está sendo isso? Daiane - Verdade? Não sabia disso. As pessoas sempre são muito legais, colaboram bastante, mas não prestei atenção no fato de que elas estavam fazendo alguma coisa diferente comigo, além de serem gentis.