Daiane tenta título na Universíade A ginasta Daiane dos Santos faz nesta segunda-feira a final do solo da ginástica artística, na Universíade, em Izmir, na Turquia. Classificada com a melhor nota (com 9,437), seguida pelas chinesas Ye Fan, com 9,262, e Nan Zhang, com 9,237, Daiane ainda exibirá a coreografia ao som de "Brasileirinho", que pretende "aposentar". No Mundial de Melbourne, na Austrália, em novembro, a música de sua coreografia será outra. Se Daiane vencer, será a quarta vitória consecutiva em provas internacionais - ganhou a final da Copa do Mundo em Birmingham (dezembro de 2004) e as etapas de São Paulo (abril de 2005) e Paris (maio de 2005). Neste domingo, nos saltos ornamentais, o Brasil foi bronze com Juliana Veloso no trampolim de um metro e com a dupla César Castro e Cassius Duran na plataforma sincronizada de três metros.