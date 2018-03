Daiane terá duras rivais em Paris A romena Catalina Ponor, a espanhola Patrícia Moreno e as chinesas serão as principais rivais de Daiane dos Santos na terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica, que acontece na sexta-feira e no sábado, em Paris. ?Todas são excelentes. Quem estiver em Paris terá chance de medalha?, disse Daiane. Danilo Nogueira, Victor Rosa, Ana Paula Rodrigues e Laís Souza são os outros ginastas brasileiros que também competem nesta etapa da Copa do Mundo.