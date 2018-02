Daiane termina em 7º nas barras A ginasta brasileira Daiane dos Santos terminou em sétimo lugar na prova de barras paralelas assimétricas da etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de Gináticas, disputada neste sábado de manhã. A brasileira foi bem; marcou 9.337 pontos, mas o nível da prova foi muito alto e teve dobradinha chinesa. Zhuoru Zhou ficou com a medalha de ouro ao marcar 9.650 pontos. Lu Huang Chi ganhou a prata com 9.562. A medalha de bronze ficou com a russa Polina Miller, que conseguiu 9.537. Ainda neste sábado, Daiane e Laís Souza disputam a final do solo. Laís ainda disputa a decisão do salto no domingo.