Daiane testa três músicas para sua coreografia A ginasta Daiane dos Santos corre para escolher a nova música que irá embalar suas coreografias. Afinal, ela quer mostrá-la já na etapa de Lyon (França) da Copa do Mundo, nos dias 18 e 19 de março. A tendência é que a exaltação da música brasileira continue. A assessoria da Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin) disse na tarde desta quinta-feira que a nova trilha sonora para a apresentação de Daiane na prova de solo ainda está sendo estudada. E a previsão é de que a escolhida seja anunciada na segunda-feira. Primeira escolha de Daiane, a música "País Tropical", de Jorge Benjor, foi mostrada ao público apenas uma vez, em exibição no dia 1º de outubro, em Curitiba. Mas ela acabou descartada pela ginasta sob alegação de que a detentora dos direitos autorais demorou para liberar sua execução. Pelo menos três músicas estão sendo testadas por Daiane. A favorita, por enquanto, é "Rio de Janeiro", composta em 1944 por Ari Barroso, o mesmo autor de "Aquarela do Brasil", canção que embala a coreografia da ginasta Laís Souza. Mas também estão sendo trabalhados arranjos para "Tico Tico no Fubá", um chorinho de Zequinha de Abreu e Carmen Miranda, e "Canta, Brasil", de David Nasser. Esta última música foi a trilha sonora da seleção brasileira de ginástica rítmica na Olimpíada de Atenas, em 2004. Até agora, Daiane vem se apresentando com "Brasileirinho", de Waldyr Azevedo, um choro que ganhou tons de samba e tecno para dar mais opções e graciosidade para as suas coreografias na prova de solo da ginástica artística.