Daiane usa o Brasileirinho em Stuttgart Ainda ao som de ?Brasileirinho?, Daiane dos Santos começa nesta sexta-feira a briga por mais medalhas na Copa do Mundo de Ginástica, desta vez na etapa de Stuttgart, na Alemanha. Como não teve tempo suficiente para ensaiar a nova coreografia com a música ?País Tropical?, a ginasta vai usar a antiga apresentação no solo. Nesta sexta-feira, Daiane disputará a fase classificatória do solo e das assimétricas. As finais desses aparelhos estão marcadas para sábado e domingo, respectivamente. Na etapa de Stuttgart, o Brasil também terá Laís Souza, participando de todas as provas. ?A Laís irá competir em todos os aparelhos porque no Mundial disputará o individual geral?, revelou Daiane, também de olho no principal evento do calendário da ginástica deste ano, que acontece de 21 a 27 de novembro, na Austrália. ?Vou aproveitar esta etapa da Copa do Mundo para analisar as meninas dos outros países. Será uma ótima preparação para Melbourne.? Em Stuttgart, as principais rivais de Daiane no solo devem ser as romenas Catalina Ponor (campeã olímpica em Atenas/2004) e Monica Rosu. Mas a brasileira espera manter sua hegemonia na etapa alemã da Copa do Mundo: ficou com o ouro em 2003, ao som de ?Por Los Rumberos?, e também em 2004, com ?Brasileirinho?. Daiane preferiu continuar com "Brasileirinho" até o fim do ano, embora já tenha escolhido a música ?País Tropical?, de Jorge Benjor, para a próxima coreografia, ainda em fase de preparação. ?Os arranjos do novo tema ainda não estão prontos. E a coreografia também precisa ser ajustada, como o tempo para a respiração. Por isso, preferimos disputar Stuttgart e o Mundial com ?Brasileirinho?, um trabalho muito mais amadurecido?, explicou a ginasta. ?Espero que tudo saia bem e que eu consiga levar para o tablado o que venho fazendo nos treinos?, disse Daiane, garantindo não sentir mais as dores nos joelhos que tanto a atormentaram ultimamente. ?Fisicamente, está tudo normal. Continuo fazendo fisioterapia diariamente mais para prevenir lesões.?