Daiane visita unidade do Sesc em SP Com máquina fotográfica, caderno e caneta nas mãos, mais de 100 crianças recepcionaram calorosamente neste domingo a ginasta Daiane dos Santos, na nova unidade do Sesc Pinheiros, na Capital. "Fico feliz de ver o brilho nos olhos dessas crianças e saber que gostam de mim. Não é todo mundo que gosta do meu jeito", conta. A revelação da gauchinha causou espanto. Antes de embarcar para Atenas - ela foi quinta no solo na Olimpíada -, descobriu na Internet um site criado para ofendê-la. Na página, havia uma foto da atleta na cerimônia de premiação do Mundial de Anaheim com um X de reprovação na cor vermelha, além de mensagens agressivas. "Foi um amigo que me mostrou a página. Não acreditei. Está certo que as pessoas têm o direito de não gostar de alguém. Mas, me chamar de baixinha, feia, prepotente, imbecil (o cara ainda escreveu com dois ?ss?), foi demais. Ri de tudo aquilo", conta. Daiane só não imaginava que um dia seria agredida verbalmente por uma senhora numa tarde de folga em um Shopping Center de Curitiba. Ela estava conversando com uma amiga quando a mulher pediu licença ao bate-papo das duas e disparou: "Você é tão arrogante e prepotente que eu não sei como o meu filho pode gostar tanto de você", contou a ginasta. Sem reação, Daiane lembra que caiu no choro. "Nossa, nunca pensei que alguém fosse me magoar desse jeito. Fiquei tão arrasada que fui embora do shopping aos prantos." Há até quem culpe, segundo ela, seu técnico ucraniano Oleg Ostapenko. "Naquele mesmo site, um menino dizia que o Oleg havia me deixado ?mascarada?. Não sei de onde eles tiram essas coisas." O sentimento de reprovação passa longe dos alemães. No mês que vem, Daiane disputará "em casa" a Copa do Mundo de Stuttgart, a pedido da Confederação daquele País, de acordo com ela, que venceu quatro etapas da Copa do Mundo, sendo duas na Alemanha. "Os alemães entraram em contato com a Confederação Brasileira e pediram para a equipe brasileira participar, que faziam questão. Fiquei muito feliz." Neste ano ainda haverá outras três etapas da Copa do Mundo, mas Daiane participará apenas de Stuttgart, porque já tem pontos suficientes no ranking para sagrar-se campeã do Circuito. A finalíssima será em dezembro, na Inglaterra. Para etapa alemã, Daiane diz estar aperfeiçoando a série que já tem. "Não tem mais o que inventar na série nem criar elementos. Também não tem mais o problema do joelho (direito, operado em junho). Ele está zero bala", garantiu. A música também é a mesma: o Brasileirinho, de Valdir de Azevedo.