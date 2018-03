Daiane volta a brilhar na Copa do Mundo A ginasta Daiane dos Santos voltou a brilhar neste sábado na etapa de Lyon, da Copa do Mundo de Ginástica, na França. Daiane passou à final deste domingo, com a melhor nota (9.625), deixando para trás as romenas Catalina Ponor (9.375) e Florica Leonida (9.150). As finais serão transmitidas a partir das 6h30 (horário de Brasília) pelo SporTV. A novata Ana Paula Rodrigues, de 16 anos, também competiu no solo, mas terminou em 19º (7.725). Além de garantir vaga no solo, Daiane também está na final do salto sobre o cavalo. Ela ficou com a vaga ao se classificar na quarta posição, com a nota 9.112, atrás da campeã da etapa de Cottbus, no último fim de semana, na Alemanha, Oskana Chusovitina, do Uzerbaijão, com nota 9.375; Leyanet Gonzales Calero, de Cuba (9.225) e da russa Leysira Gabdrakhmanova (9.200). Em Cottbus, na semana passada, Daiane terminou em quarto. Ainda no salto sobre o cavalo, Daniele Hypólito que não participa de competições internacionais desde o Mundial de Anaheim, na Califórnia, no ano passado, terminou na sétima colocação, com 8.825 e está fora da final, uma vez que apenas as seis melhores classificam-se para a final. Em compensação, Daniele Hypólito está na final da trave, sua especialidade, ao conquistar a quarta posição, com a nota 9.350. Ela chegou a empatar na terceira colocação com a francesa Marine Debauve, mas caiu para quarto no critério de desempate. A russa Ludmila Ejhova foi a melhor das eliminatórias da trave ao somar 9.450 pontos, seguida pela romena Catalina Ponor com 9.425 pontos. "A série da Daniele na trave foi muito boa e ela está no páreo por uma medalha", comentou a técnica de Daniele, Georgette Vidor. Nas paralelas, Daniele terminou em nono, com a nota 9.000 e Ana Paula Rodrigues, em 18º, com 7.975. Masculino - No masculino, Diego Hypólito decepcionou. Ele não fará a final do salto sobre o cavalo, sua especialidade, pois ficou na sétima colocação (9.506 pontos), repetindo sua posição final na etapa de Cottbus. Em outra prova, no solo, ele obteve a 19ª colocação, alcançando apenas 8.887. Diego Hypólito também competiu neste aparelho e terminou na 46ª colocação (7.500). No cavalo com alças, Mosiah Rodrigues, único ginasta brasileiro classifcado para Atenas, foi o 27º colocado (8.625). Na barra fixa, Mosiah ficou em 16º, (9.375) e, nas paralelas, em 25º (8.525).