Daiane volta a competir após os Jogos A ginasta Daiane dos Santos inicia nesta sexta-feira, em Stuttgart, na Alemanha, as disputas da Copa do Mundo, na primeira competição após o quinto lugar conseguido no solo nas Olimpíadas de Atenas. Esta etapa do Mundial não conta pontos para o ranking deste ano, mas apenas para 2005/2006. No entanto, será um bom teste para saber se está recuperada dos problemas no joelho direito que vinham incomodando a atleta. Será também o retorno ao cenário internacional e a possibilidade de enfrentar novamente a romena Catalina Ponor, atual campeã olímpica e número 1 do ranking. No dia 12, Daiane estará em Birmingham, na Inglaterra, para a grande final da Copa do Mundo deste ano. Desta vez contando para o atual ranking. Ela viajou esta semana para a Alemanha, gripada e sentindo dores no joelho. "Não tem jeito, tem que viajar, tem que competir, tem que treinar", disse em entrevista a uma emissora de televisão. O ortopedista que a acompanha em Curitiba não pôde ser ouvido pois estava realizando cirurgias.