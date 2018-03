"Daianemania" toma conta de Belém O ginásio onde Daiane dos Santos vai se apresentar, neste sábado e domingo, pelo Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em Belém, no Pará, fica do outro lado da rua do hotel Paraíso, onde ela está hospedada. Mas a ginasta mais famosa do Brasil não consegue fazer o trajeto a pé, tamanho o assédio das crianças e adolescentes. A ?Daianemania? invadiu Belém. "Uma van encosta no hotel para levar a Daiane do outro lado da calçada", revelou a técnica Adriana Rita Alves, do Grêmio Náutico União, o clube que a ginasta defenderá neste Campeonato Brasileiro - serão 11 equipes no total e Daniele Hypólito competirá pelo Flamengo. Adriana Alves, de 32 anos, foi a primeira técnica de Daiane, ainda em 1995, quando a ginasta gaúcha foi descoberta por uma professora enquanto brincava num playground. Ela disse que nunca pensou que veria a atleta ser campeã mundial e muito menos transformar-se num marco para a ginástica. "Assim como discute futebol, o público já fala no duplo twist carpado. A Daiane popularizou o esporte com suas medalhas. A ginástica se divide em Era pré e pós Daiane", afirmou Adriana Alves. Assédio - Desde que chegou a Belém, na quarta-feira, Daiane tem passado um bom tempo dando autógrafos para as crianças que ficam grudadas na grade do ginásio. "O povo aplaude, grita ?Eu te amo?", contou Adriana Alves. A ginasta de 22 anos tem recebido muitos presentes também. "Alguns usados, de estimação, como o coração de pelúcia com braços e pernas, escrito eu te amo, dado por um menino que faz ginástica", revelou a técnica. E tem, no seu quarto de hotel, uma sacola cheia de cartas e bilhetes. Seguranças particulares e policiais militares acompanham Daiane o tempo todo em Belém. Daiane irá disputar os 4 aparelhos no Campeonato Brasileiro: trave, barras paralelas, salto sobre o cavalo e o solo, com a já tradicional coregrafia do "Brasileirinho" que promete levar ao delírio o público que for ao ginásio em Belém. Afinal, a ?Daianemaia? está passando por lá.