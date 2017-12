Dallas está a um passo do título da Conferência Oeste Com uma grande atuação do alemão Dirk Novitzki, que anotou 50 pontos, o Dallas Mavericks derrotou o Phoenix Suns por 117 a 101, na noite desta quinta-feira, no Texas. Este resultado deixa a equipe texana em vantagem de 3 a 2 na série final da Conferência Oeste da NBA. A partida se manteve muito equilibrada até o último quarto. Foi quando a estrela de Nowitzki brilhou ainda mais. O alemão anotou 20 dos 35 pontos do Dallas neste período. Nowitzki pegou 12 rebotes e encestou 17 de seus 18 tiros livres. Josh Howard, com 23 pontos, e o reserva Jerry Stackhouse, 16, também se destacaram no time do Texas. O brasileiro Leandro Barbosa anotou 14 pontos para o Suns, que teve como cestinha Thim Thomas, com 26 pontos. Shawn Marion e Steve Nash fizeram 20 respectivamente. A sexta partida da melhor-de-sete será disputada em Phoenix, na noite deste sábado. O vencedor da Conferência Oeste disputará o título da NBA contra o vencedor da Conferência Leste, onde o Miami Heat tem a vantagem de 3 a 2 sobre o Detroit Pistons.