Dana White dá continuidade às demissões no UFC

LAS VEGAS - Dana White continua enxugando o elenco de lutadores do UFC. O chefão da franquia havia prometido demitir cem lutadores até o final do ano. Em fevereiro, foram cortados 18. Depois de dois meses de calmaria, a redução voltou a ocorrer, mas a conta-gotas. Somando-se os cortes dos últimos dias, chega-se a nove nomes. Trata-se de Issei Tamura, Reuben Duran, Pablo Garza, Bart Palaszewski, Leonard Garcia, Sam Sicilia, Kurt Holobaugh, Justin Lawrence e Antonio Carvalho.

Os cortes são um mecanismo de White para manter o negócio rentável. Lutadores com derrotas seguidas ou com pouco poder de penetração na mídia são dispensados. A readequação do elenco é também uma medida adotada para permitir o ingresso de novos contratados. Estão entrando no UFC mulheres e lutadores do peso galo.