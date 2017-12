Danica Patrick larga na pole em Kentucky A norte-americana Danica Patrick contou com a chuva para conquistar a pole position do GP de Kentucky da IRL, marcado para as 16h30 deste domingo. Ela havia marcado o melhor tempo nos treinos livres e foi beneficiada coma chuva, que cancelou o treino oficial. Ao lado de Danica Patrick na primeira fila, largará o inglês Dan Wheldon, da Andretti-Green, líder da IRL com 417 pontos até aqui. Entre os brasileiros, o melhor no grid é Tony Kanaan, sexto, seguido logo depois de Vítor Meira. Hélio Castro Neves é o 16º.