Danica Patrick renova com a Andretti e segue na Indy

Danica, a primeira mulher a vencer uma prova importante de fórmula, no ano passado em Motegi, no Japão, terminou em quinto lugar na última temporada e é a atual quinta colocada na classificação desta temporada.

Danica estava avaliando a possibilidade de se transferir para a Nascar mas não queria correr em uma das divisões de acesso da categoria. Ela está na Andretti Green desde 2007, tendo corrido antes por duas temporadas (2005 e 2006) pela Rahal Letterman Racing.

O acordo foi anunciado no jornal Indianapolis Star e deve ser oficializado até a próxima semana. Jeff Belskus, presidente e CEO do Indianapolis Motor Speedway, diz que a piloto de 27 anos é importante para o futuro da categoria. "Ela é ótima para nós", diz Belskus. "Eu sei que ela diz que quer vencer as 500 Milhas de Indianápolis e é importante que ela fique para realizar o sonho de vencer essa corrida".