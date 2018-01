Daniel da Silva vence no Pan de boxe O meio-pesado (-81kg) Washington Silva fez a melhor luta desta terça-feira, mas perdeu para o cubano Yusiel Nápoles por 18 a 16, no Pan-americano de Boxe de Teresópolis (RJ). Glaucélio Abreu (-75kg) perdeu para o mexicano Marco Periban por 24 a 10. O peso pena Daniel da Silva (- 57kg) venceu o mexicano Marco Lopez por 35 a 14 e luta com o argentino Roberto Sosa, sábado.