Daniel Serra fica com a pole na 3ª etapa da Stock Car

VIAMÃO - Líder do campeonato, Daniel Serra venceu a disputa direta com seu companheiro de equipe no treino de classificação deste sábado, no circuito de Tarumã, em Viamão (RS), e conseguiu a pole position da terceira etapa da temporada da Stock Car. Ele cravou 1min01s800 em sua melhor volta, superando Cacá Bueno, que fez 1min01s873 e vai largar em segundo lugar neste domingo.

A forte neblina na manhã deste sábado em Viamão atrasou um pouco a programação de treinos da Stock Car durante o dia, mas, depois da realização das sessões livres, o grid de largada foi definido na tarde deste sábado. E Daniel Serra comprovou a boa fase - lidera o campeonato com 41 pontos, com apenas 1 de vantagem sobre Cacá Bueno -, conseguindo a sua primeira pole na temporada.

"Foi uma volta extremamente no limite e a ainda bem que deu certo. Passei perto de sair da pista várias vezes. Foi uma volta que, independente de ser a pole ou não, todo piloto gosta, pois sabe que conseguiu tirar 100% do equipamento", comemorou Daniel Serra. "A equipe fez um trabalho fantástico. Primeiro e segundo com boa vantagem para o terceiro (Átila Abreu)."

Depois da dobradinha da equipe Red Bull Racing, o terceiro colocado no grid foi Átila Abreu, com o tempo de 1min02s214, seguido por Valdeno Brito e Thiago Camilo. Em sua primeira temporada na Stock Car, e ainda conhecendo melhor o carro, Rubens Barrichello vai largar neste domingo, a partir das 11 horas, apenas na 30ª posição entre os 33 pilotos da categoria.

GRID DESTE DOMINGO

1: Daniel Serra (Chevrolet/Red Bull) - 1min01s800

2: Cacá Bueno (Chevrolet/Red Bull) - 1min01s873

3: Átila Abreu (Chevrolet/Mobil Super Pioneer)- 1min02s214

4: Valdeno Brito (Peugeot/Shell) - 1min02s243

5: Thiago Camilo (Chevrolet/Ipiranga-RCM) - 1min02s371

6: Ricardo Mauricio (Chevrolet/Eurofarma) - 1min02s501

7: Duda Pamplona (Chevrolet/Officer ProGP) - 1min02s513

8: Julio Campos (Peugeot/Prati-Mico's) - 1min02s560

9: Denis Navarro (Peugeot/Voxx) - 1min02s718

10: Tuka Rocha (Chevrolet/BMC)- 1min02s754

11: Ricardo Sperafico (Chevrolet/Officer ProGP) - 1min02s399

12: Ricardo Zonta (Chevrolet/BMC) - 1min02s401

13: Allam Khodair (Chevrolet/Vogel)- 1min02s442

14: Popó Bueno (Peugeot/Shell) - 1min02s493

15: Nonô Figueiredo (Chevrolet/Mobil Super Pioneer) - 1min02s521

16: Sergio Jimenez (Peugeot/Voxx) - 1min02s638

17: Marcos Gomes (Peugeot/Carlos Alves) - 1min02s667

18: Fabio Fogaça (Chevrolet/Vogel)- 1min02s679

19: Max Wilson (Chevrolet/Eurofarma) - 1min02s717

20: Luciano Burti (Peugeot/Boettger) - 1min02s737

21: Rafa Matos (Chevrolet/Hot Car) - 1min02s764

22: Felipe Lapenna (Peugeot/Hanier)- 1min02s846

23: Diego Nunes (Peugeot/RC3 Bassani) - 1min02s898

24: Rodrigo Sperafico (Peugeot/Prati-Mico's)- 1min02s964

25: Galid Osman (Chevrolet/Ipiranga-RCM) - 1min03s009

26: Rodrigo Pimenta (Peugeot/Gramacho) - 1min03s099

27: David Muffato (Peugeot/Carlos Alves) - 1min03s114

28: Lico Kaesemodel (Peugeot/Boettger) - 1min03s171

29: Vitor Genz (Peugeot/Gramacho) - 1min03s248

30: Rubens Barrichello (Chevrolet/Full Time)- 1min03s318

31: Alceu Feldmann (Chevrolet/Full Time)- 1min03s416

32: Beto Cavaleiro (Peugeot/Hanier)- 1min04s858

33: Wellington Justino (Chevrolet/Hot Car)- sem tempo