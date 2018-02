Daniela Hantuchova sofre, mas vence pelo Torneio de Doha Pela primeira rodada do Torneio de Doha, no Qatar, que distribui 600 mil dólares em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a tenista eslovaca Daniela Hantuchova derrotou, nesta terça-feira, a checa Kveta Peschke por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 6/1, em 2h48min de jogo. Já a tenista grega Eleni Daniilidou não teve dificuldades para eliminar a espanhola Anabel Media Garrigues por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A russa Maria Kirilenko passou pela chinesa Li Ting por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. E também por 2 a 0, a italiana Marion Bartoli derrotou a norte-americana Neha Uberoi, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5).