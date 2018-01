Daniele assina contrato com BR no Rio O drama financeiro para Daniele Hypólito acabou. Com o contrato de patrocínio assinado com a BR Distribuidora, nesta segunda-feira, na sede do Flamengo, a melhor ginasta brasileira disse ter conseguido a tranqüilidade necessária para se dedicar somente aos treinamentos, às competições e ainda permanecer no clube, esnobando assim convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), que queria levá-la para o Centro de Referência de Ginástica Olímpica, em Curitiba. Até 2004, ela receberá cerca de R$ 450 mil da principal distribuidora de combustíveis do País. A concretização do sonho aconteceu um dia após o aniversário de Daniele, que completou 18 anos. Por mês, a ginasta receberá da BR, aproximadamente, R$ 8 mil líquidos. A tranqüilidade da alteta é complementada com os demais patrocinadores: Itaú Seguros, Laboratórios Achèr, Microcamp (escola de informática), Opção (roupas femininas) e Redecard. Ela ainda conta com o apoio da empresa de marketing Sports & People, da empresária Marlene Mattos. "Agora, vou me dedicar aos treinamentos, me esforçar bastante e conseguir os melhores resultados possíveis", festejou Daniele. ?Não estou estudando a possibilidade de medalha olímpica, até para não me frustrar depois; quero sempre é ter a consciência de que fiz o meu melhor." O restante dos recursos, cerca de R$ 15 mil mensais, será utilizado para outros benefícios previstos no contrato: a criação de um fundo de reserva para custear as viagens de Daniele, um auxílio à equipe de ginastas do Flamengo (no total de sete atletas), além da contratação de um novo treinador para acompanhá-la. A técnica Georgette Vidor permanece com Daniele e dividirá suas funções com o novo profissional. O nome preferido é o do cubano Casemiro Soares, que já foi casado com a treinadora e hoje está nos Estados Unidos. Soares trabalhou com Daniele no início de sua carreira, entre 1994 e 1998. De acordo com Georgette, ambos traçaram a programação de treinamentos que transformaria a ginasta em uma "atleta de sucesso, no futuro". A busca constante por um patrocínio ganhou novo fôlego em novembro do ano passado, quando a carreira de Daniele obteve o reconhecimento internacional. Na ocasião, a atleta conquistou a medalha de prata nos exercícios de solo e a quarta colocação na classificação geral, no Mundial de Ghent, na Bélgica; além do ouro no solo, prata no individual geral e bronze nas barras assimétricas, no Torneio de Marselha, na França. A fama repentina chegou a atrapalhar Daniele, que disputou acima do peso ideal a primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Olímpica, em Cottbus, na Alemanha, em março. Mesmo assim, ela conquistou a medalha de ouro nos exercícios de trave. "O problema é que, na busca por recursos financeiros, tive muitos compromissos que atrapalharam meus treinos?, disse a ginasta, na época, ao desembarcar da Alemanha. Cobrança - O presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho, aproveitou a presença do superintendente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Nilo Sérgio Félix, representando o Ministério do Esporte e Turismo, para cobrar os equipamentos de ginástica prometidos a Daniele. Desconcertado, o dirigente explicou que o governo já autorizou a liberação da verba para a aquisição dos materiais. De início, a prefeitura do Rio prometera doar os novos equipamentos de ginástica ao Flamengo, mas uma dívida fiscal do clube com o município impediu que a ação fosse concretizada. O Ministério do Esporte e Turismo se dispôs a cumprir a promessa. A técnica do Flamengo acredita que até o inicio de novembro eles já estejam no clube.