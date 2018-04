Daniele assina contrato de patrocínio A ginasta Daniele Hypólito, medalha de prata no solo no Mundial de Ghent, Bélgica, em 2001, assina contrato de patrocínio com a Microcamp, rede de escolas de informática, amanhã, às 12h30, no Rio. O contrato, de um ano, prevê o pagamento de salário e concessão de bolsa de estudo para o curso de informática. A Microcamp já patrocinou o time de basquete de Campinas. Mas Magic Paula e Branca, entre outras atletas que atuavam na época, tiveram de ir à Justiça para cobrar os salários dos últimos meses do contrato.