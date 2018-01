Daniele conquista 6º título Brasileiro A ginasta Daniele Hypólito, do Flamengo, confirmou seu favoristimo e conseguiu seu 6º título de campeã individual geral do Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica Olímpica, na noite desta sexta-feira, no Complexo Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste. No masculino, o vencedor foi Danilo Nogueira, do Brasil Futebol Clube - Santos, que conquistou o bicampeonato da prova. A competição termina neste sábado com as decisões por aparelhos femininas e masculinas. ?Fui melhor do que esperava, mas aquém do que poderia ter feito?, disse Daniele, que venceu com folga a disputa, totalizando 36,175 pontos. ?Passei esta semana gripada e fiquei três dias de cama. Isto me prejudicou.? Em segundo lugar no individual geral feminino ficou Camila Comin, do Paraná, com 35 pontos. E, em terceiro, Daiane dos Santos, do Grêmio Náutico União, 34,900. Na disputa por equipes, no feminino venceu a Universidade Esporte do Paraná, com 141,525 pontos, seguida por Flamengo, 134,850, e Brasil Futebol Clube - Santos, 127,150. Os times masculinos vitoriosos foram o Brasil Futebol Clube - Santos, 206,250, Pinheiros, 196,700, e Associação Atlética Guaru, 190,075. Danilo Nogueira conseguiu o bicampeonato brasileiro ao manter a regularidade em todos os aparelhos e somar 53,550 pontos. O atleta destacou que a tranqüilidade e a segurança foram suas principais armas para assegurar o título e deixar em segundo lugar seu companheiro de equipe, Vitor Camargo, com 52,800 pontos. Em terceiro ficou Mosiah Rodrigues, do União, 52,750. Já Diego Hypólito, do Flamengo e irmão de Daniele, terminou a disputa individual em quinto lugar, com 52,030 pontos. A colocação não o desagradou, já que competiu com uma ?pequena? fratura no tornozelo esquerdo, resultado de uma queda, durante a semana. ?Tive que me poupar um pouco ao fazer certos movimentos, mas a vitória dos outros atletas foi mais do que justa?, disse Diego Hypólito, sem esconder a preocupação com os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. ?Se eu for, tentarei medalhas individuais no solo e salto. Mas, também quero ajudar o Brasil a conquistar pelo menos o quarto lugar por equipes.? A incerteza de Diego Hypólito quanto a sua ida à competição continental se deve ao fato de que somente seis dos sete atletas pré-classificados irão aos Jogos. A expectativa é a de que os nomes dos representantes brasileiros sejam divulgados neste sábado e o corte do irmão de Daniele é considerado uma ?grande zebra? pelos especialistas.