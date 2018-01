Daniele deixa seleção e volta ao Flamengo O Flamengo vai anunciar na próxima segunda-feira o retorno da ginasta Daniele Hypólito, que deixará de treinar com a seleção brasileira permanente em Curitiba. Além da atleta, seu irmão, Diego, e Vitor Rosas estarão de volta ao clube que os formou. "A Daniele estava em um hotel cinco estrelas e agora está voltando para casa", festejou o vice-presidente do Flamengo, Arnaldo Svpiro. "Não há nada melhor do que isso." Apesar da saída de Daniele, a seleção feminina permanente de ginástica não será desfeita. A previsão é a de que as atletas se apresentem em Curitiba no domingo, mas Caroline Molinari, Laís Souza, Ana Paula Rodrigues e Camila Comin já iniciaram os treinamentos. E Daiane dos Santos, medalha de ouro no Mundial de Anaheim, confirmou que permanecerá no Centro de Excelência montado na capital paranaense. Daniele, Diego e Vitor ficarão no Flamengo até o final do ano, porque se quiserem continuar a fazer parte da seleção precisarão voltar para Curitiba em janeiro, quando começa a preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas. A saída dos atletas obrigou a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) a rever sua programação de treinamentos. Além disso, o clube carioca ainda negocia com a entidade o empréstimo de alguns equipamentos e ajuda para custear os atletas.