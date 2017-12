Daniele é 9ª no individual geral A ginasta brasileira Daniele Hypólito terminou entre as 10 melhores no individual geral do Mundial da Austrália, seqüência que reúne o desempenho em quatro aparelhos. A brasileira teve problemas e terminou a prova com 35.700 pontos. Segundo Daniele, o resultado não deve ser considerado decepcionante. Longe disso. Nos Jogos Olímpicos de Atenas-04, ela terminou essa prova em 12º. O grande destaque do torneio foi a norte-americana Chellsie Memmel. Numa disputa acirrada com sua compatriota Anastasia Liukin, Chellsie terminou em primeiro lugar, com 37,824 pontos. Anastasia Liukin ficou muito perto do ouro, ao somar 37.823 pontos. A medalha de bronze ficou com a australiana Monette Russo, que consegiu 37.298 pontos. As finais por aparelhos estão marcadas para amanhã e domingo. Veja a classificação final do Individual Geral do Mundial de Ginástica: 1. Chellsie Memmel (EUA) 37.824 pontos 2. Anastasia Liukin (EUA) 37.823 3. Monette Russo (AUS) 37.298 4. Elizabeth Tweedle (ING) 36.936 5. Emilie Le Pennec (FRA) 36.674 6. Florica Leonida (ROM) 36.475 7. Anna Pavlova (RUS) 36.387 8. Daria Bijak (ALE) 35.712 9. Daniele Hypolito (BRA) 35.700 10. Suzanne Harmes (HOL) 35.549 11. Marina Proskurina (UCR) 35.399 12. Melanie Marti (SUI) 35.361 13. Monica Bergamelli (ITA) 35.261 14. Lenika De Simone (ESP) 34.862 15. Stefani Bismpikou (GRE) 34.750 16. Elena Zamolodchikova (RUS) 34.662 17. Daria Sarkosh (ITA) 34.661 18. Marta Pihan (POL) 34.549 19. Kyoko Oshima (JAP) 34.236 20. Savahn Church (ING) 34.211 21. Isabelle Sévérino (FRA) 34.149 22. Ariella Kaeslin (SUI) 34.011 23. Joanna Skowronska (POL) 33.924 24. Loes Linders (HOL) 33.323