Daniele e Daiane não conseguem medalha nas barras Daniele Hypólito bem que tentou, mas não conseguiu neste sábado conquistar uma medalha na Super Final da Copa do Mundo de Ginástica, que está sendo disputada em São Paulo (SP), no Ginásio do Ibirapuera. Ela disputou a prova das barras assimétricas e garantiu a nota 14,525, ficando em sexto lugar. Logo que terminou o exercício - que teve uma nota baixa por ter sido considerada pelos juízes como de baio grau de dificuldade - Daniele já falava na prova de domingo, quando disputará o título do solo. "Agora é se preocupar com o domingo e trabalhar para que dê tudo certo", disse a ginasta. Já o desempenho de Daiane dos Santos também foi fraco. Ela terminou em sétimo lugar. "Estou super feliz pelo apoio da torcida. Nesta prova é difícil, me pegaram de surpresa, dois meses sem treinar. Foi bom", afirmou. Sua nota foi 13,900 e a torcida no ginásio acabou vaiando. A vencedora da prova foi a inglesa Elisabete Tweddle. Atualizado às 19h15