Daniele e Diego homenageiam a mãe O aniversário de 46 anos de dona Geni Hypólito, neste domingo, desde o início dos treinos para a terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica no Rio, que terminou neste domingo, era o principal motivo dos filhos Daniele e Diego se esforçarem para ganhar uma medalha. E o presente para a mãe foi em ouro, obtido por ele, no salto, e, por ela, na trave. "Esse resultado foram muito importantes porque vieram em um momento difícil. O Diego sempre chegando na final e não conseguindo a medalha. Já a Dani voltando à boa fase", emocionou-se Geni. "Eles disseram que me dariam um presente, mas não esperava que fosse dourado." Para Diego, "a sorte de campeão" e a "reza" de dona Geni foram os responsáveis por sua medalha. O ginasta chegou a não acreditar que conseguiria, por causa da nota considerada baixa, 9,418. "Precisei mudar o segundo salto no ar. Quando saltei percebi que não daria para fazer uma dupla pirueta e meia. Então, realizei somente uma pirueta e meia", explicou Diego, que havia sido medalha de ouro, no sábado, nos exercícios de solo. "O que me deixou feliz mesmo foi a medalha da Dani. Ela provou que a pequena notável está de volta." E com a medalha de ouro na trave, neste domingo, e a de prata nas paralelas assimétricas, no sábado, Daniele prometeu não decepcionar na Olimpíada de Atenas e afirmou que a tendência é a de aumentar seu rendimento. Nos próximos dias, ela anuncia a transferência de seus treinamentos do Flamengo para o centro da seleção permanente, em Curitiba.