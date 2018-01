Daniele e Diego Hypólito faturam prata e bronze na Copa No segundo dia da Super Final da Copa do Mundo de Ginástica, a brasileira Daniele Hypólito abriu o dia garantindo uma medalha de prata na trave. E seu irmão, Diego, garantiu a medalha de bronze na prova do salto sobre a mesa. O desempenho de Diego foi considerado ótimo, uma vez que ele não é o especialista nesta prova. Sua nota foi 16,500. O campeão foi o romeno Marian Dragulescu, que aproveitou a oportunidade para exibir seu novo movimento (reversão com duplo mortal e meia na volta final) e também obteve a homologação da Federação Internacional de Ginástica, que agora leva seu sobrenome. Já Daniele obteve a nota 15,350, por ter realizado um duplo mortal carpado na saída. O bom desempenho, porém, não foi o bastante para evitar a conquista da chinesa Ya Li, que teve obteve 15.625. "A medalha veio em boa hora, é só melhorar uns detalhes agora para estar disputando essa prova regularmente com as meninas", disse a ginasta brasileira, bastante feliz com a conquista. Quem completou o pódio foi a espanhola Lenika de Simone, com a nota 15,300. A surpresa do dia, porém, foi o erro cometido pela campeã mundial, a ucraniana Iryna Krasnianska, que caiu durante sua série e errou na aterrissagem.