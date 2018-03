Daniele é dúvida para seleção de ginástica Daniele Hypólito é a principal dúvida na formação da seleção brasileira feminina de ginástica que vai participar da 3ª etapa da Copa do Mundo semana que vem no Rio. A equipe iniciou os treinamentos neste sábado no centro de convenções Rio-Centro, em Jacarepaguá, e por não treinar em Curitiba a atleta do Flamengo ainda está sendo avaliada pela comissão técnica. Os nomes das três atletas que competirão na Copa e as outras três que apenas se exibirão serão conhecidas na quarta feira. E na opinião de algumas pessoas da Confederação Brasileira de Ginástica, o atual desempenho de Daniele está abaixo do seu potencial, e isto seria o principal motivo que a deixaria de fora da disputa por uma medalha. Durante o primeiro dia de treinamento Daniele estava bem e confiante de que participaria da competição nas provas de trave e paralelas e também não escondeu sua expectativa para competir no salto. "No solo sei que ainda preciso melhorar muito" afirmou. Disputa - Daniele disputa uma vaga na equipe com mais três ginastas: Camila Comin, Ana Paula Rodrigues e Lais Souza. A única presença garantida é a de Daiane dos Santos, uma das principais esperanças de medalha do Brasil em Atenas. "Gostei muito da estrutura que encontrei aqui, mas é natural que alguns equipamento estejam escorregando por que são novos e isso dificulta o nosso treino" disse Daiane que pela primeira vez exibirá a sua nova coreografia ao som de Brasileirinho. "É importante mostrá-la antes da olimpíada até para eu ter uma noção de como será a reação dos jurados".